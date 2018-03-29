رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يؤدي اليمين 2 أبريل

قال البرلمان الإثيوبي إنَّ رئيس وزراء إثيوبيا المنتخب أبي أحمد سيؤدي اليمين، يوم الإثنين، بعد أن اختاره الائتلاف الحاكم لخلافة هايلي مريم ديسالين.



وصوت ائتلاف «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية»، يوم الثلاثاء لاختيار أحمد (42 عامًا) وهو لفتنانت جنرال متقاعد من أكبر عرقية إثيوبية وهي الأورومو لرئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائيا رئيسًا للوزراء.



وقالت الجبهة في بيان: «سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة استثنائية يوم الثاني من أبريل لتنصيب الدكتور أبي أحمد».



وكان هايلي مريم، من عرقية ولايتا الصغيرة، قد قدم استقالته الشهر الماضي بعد مظاهرات في ولايتي أوروميا وأمهرة، حيث يقول السكان إنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.

