​ كله يفرح.. كله يرقص.. كله يغني.. شعب كياد بطبعه







تابعت باهتمام بالغ مشهد الانتخابات الرئاسية عن قرب بل ووسط الناخبين وتجولت بين اللجان لارى واحكم واكتب ضمير راضى.... شاهدت وسجلت كل صغيرة وكبيرة لارد علي دعوات المقاطعة والتشوية التي اطلقتها عصابة الاخوان وتابعيهم والسائرين علي دربهم فالمقاطعة خيانة لان نتائجها تضرب ثورة 30 يونيو فى مقتل وهذا مرادهم وهذا مايعيه الشعب الذى فعل المستحيل من اجل الخلاص من حكم الجماعة الارهابية ان عدم نزولهم للانتخابات رسالة للعالم بان الثورة انقلاب وهذة ليست الحقيقة

ولانهم كادبون تلقف الشعب الرسالة ونزل من الصباح الباكر وقبل ان تفتح اللجان ابوابها ليظهر للعالم كله من مشرقه الي مغربه اننا نقف صف واحد خلف قيادتنا ودلتنا، ارسلوا رسالة مفادها ان الشعب هو الذي يمنح ويمنع ينصب ويعزل بدون وصاية او توجيه... فالمصريين بلا كتالوج لا تعرف اين بوصلتهم ولكن وقت الشدائد والمحن هم قلب رجل واحد من اجل وطنهم يتغنون بامجاد الاجداد في الحفاظ علي هوية واستقلال بلدهم ويوجهون الوصايا للاجيال القادمة بان يستمروا علي دربهم ودرب اجدادهم... لقد كانت الصفعة التي وجها الشعب لاخوان الشر صفعة قوية اخرجتهم عن شعورهم وجعلتهم يكذبون ويزيفون الواقع والحقيقة التي رايتها بعين راسي.

واخص بالذكر سئ الذكر الشاذ معتز مطر عندما اتهم المصريون بانهم قاطعوا الانتخابات والتزموا منازلهم، كنت اتابع كلماته وانا في ذهول هل لهذا الحد بلغ بهم الكذب والافتراء ؟

عن اى شعب يتحدث ؟

هل يعتقد اننا سذذج لهذه الدرجة ؟

ام انه يخاطب الغرب ومن يمولة من الشرق ؟

هذا الجرثومة المتحركة يكذب ثم يكذب ثم يكذب لدرجة فاقت مسيلمة الكذاب

شعب مصر خرج منذ الساعات الاولى ليثبت للعالم ان 30 يونيو ثورة شعب صمم ان يخرج وطنه من انفاق ظلام وجهل الاخوان واتابعهم ... الشعب خرج ليقول لكم انكم منبوذيين الى يوم الدين وليس لكم مكان بيننا ... المصريون يلعنوكم فى كل صلاة ويدعون الله ان يفنى سلسالكم ... خرجوا وهم يعلمون ان كل صوت يضعوه في الصندوق هو رصاصة في صدروكم، خرج ليثأر لشهدائه، خرج برسالة تقول ان كل صوت طوبة في ملحمة بناء الدولة وازدهارها، كل صوت هو تأييد للاستقرار حتى اننى سمعت البعض يقول صوتى فى الصندوق ولا اكون لاجىء على الحدود ... كل كلماتكم تزيدهم عند واصرار على عدائكم ... خطابكم الاعلامى اصبح كالنكات تضحك الجميع



اما الاكثر استفزاز هو كلام الافعى العجوز " ايات عرابى"التى يملىء قلبها كل امراض الكون النفسية سيئات عرابى والتى اصُيبت بحالة من الهياج النفسى اثر مشاهدتها لاعضاء حزب النور السلفى وهم يحشدون الالاف للتصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي وايضا عندما رأت البابا تواضرس هو يدلة بصوتة ويحس الشعب على النزول وظلت تَسبُ وتلعن كأنها اصيبت بمرض السعار .



وعن مشاهد فرحة المصريين امام اللجان والاغانى الوطنية فقد جعلت محمد ناصر يفقد صوابة وهدوؤه المعهود ليظهر وكأنة مات له عزيز فظل على مدار الساعة يولول كالعاهرات اللاتى وعدن بمبلغ من المال مقابل ليلة حمراء ولم تَناله .



لقد ضرب الشعب المصري المثل والقدوة فى حب الاوطان حتى فى اصعب الظروف وال 7سنين العجاف التى مرت عليه ولازال يُصر على اعطاء السيسي فترة رئاسية جديدة .



عايرونا الاخوان برقص البعض امام اللجان وسبوا سيدات مصر وبناتها باقذر السباب يظنون ان عظيمات مصر مثل حرائر جهاد النكاح .

نساء مصر اشرف البشر فمنهم السيده هاجر زوحة سيدنا ابراهيم عليه السلام

هل نسيتم الحرائر المخمرات وهن يرقصن ويتمايلنا امام اللجان في انتخابات 2012 ؟

هل نسيتم الرقص والغناء في مؤتمر دعم سوريا في استاد القاهرة ؟



هم لا يعرفون شفرة هذا الشعب العظيم فهو شعب صلب لاينكسر حمول لاقصى درجة كرامته اهم عنده من كنوز العالم ... شعب كياد بطبعة والفن هو وسيلته للتعبير عن الفرحة والانتصار ... فنحن الذين بدعنا الفن والرقص وسجلناة علي جدران المعابد وعندما اراد اهل الشر ان ينال من مصرنا هب الشعب يقف امامهم ويكيدة بالرقص والفرح حتي يزاددوا قهرا



الخلاصة

اصبح واضحا جليا اليوم أن المصريين ينظرون للمستقبل بصيغة مختلفة وبفلسفة جديدة، رغم انهم يعانون من ارتفاع أسعار وزحام طرق وحوادث قطارات ومعارك كلامية على شاشات التليفزيون الى حرب شرسة على الارهاب فى سيناء واستشهاد ابناءه، الا ان نظرته اصبحت اشمل و بشكل أعمق وبإدراك ووعى يدفعهم للوقوف على ادق التفاصيل مثل الاستقرار وبناء مستقبل لأبنائهم وضرورة استكمال مشاريعه المستقبلية، الى الوضع المأساوى بالدول المجاورة، وهى مقارنة فى الحقيقة عادلة فشعب مصر لايرضى باللجوء على الحدود فاثبت التاريخ انه اما منتصر او شهيدا مدافعا عن الارض، كل تلك الامور تدفعهم للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع كما شاهدنا فى الأيام الثلاثة للتصويت.

فوجدنا العجائز والشباب والنساء ومعهم ابنائهم فى مشهد رائع ابهر العالم ... شعب عزف اجمل سيمفونية عرفها التاريخ

انتقدوا الغناء امام اللجان تعبيرا عن الفرحة وهم يعلمون ان الفرحة فى حياة الست المصرية قليلة .... هؤلاء النساء يتحيينا اى مناسبة ليفرحن وهذة طريقتهم الوحيدة للتعبير عن الفرح والنصر وهى لن تنتقص منهن شىء



الناس اللى بترقص دى مالهمش فى السياسة يا عصابة الاشرار... افهم يامعتز... شوف ياناصر واستوعبي ياايات. .. دول ناس بسيطة وعفوية مالهمش فى الدولارات اللى بتقبضوها للحرب على مصر لاسقاطها،، هؤلاء البسطاء كل احلامهم ان يعيشوا فى امن وامان وان شالله ياكلوا عيش وملح

بسطاء لكنهم لن يقبلوا ان بيستغل احد فقرهم وغلبهم وبيعطوهم رشاوى مثلما فعلت الجماعة الارهابية .... هما فقرا اه انما مابيضحكش عليهم ابداااا

عارفين مين بيحبهم ومين كان عايزهم وسيلة للوصول للحكم ولما وصل للحكم بقى عنده اهل وعشيرة ونسي فضل المصريين عليهم

باذن اللة سنري ايات اللة فيكم وانتم علي مشانق العدالة يا اخوان الشياطين