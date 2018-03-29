غادة إبراهيم.. صانعة العرائس لعشاقها من جيل الثمانينيات

لا تخلو عرائس الفنانة التشكيلية غادة إبراهيم من اللمسة المصرية المميزة؛ فبعد بدئها في مجال صناعة العرائس اليدوية؛ شعرت بالحنين تجاه شخصيات كرتونية بعينها، أثرت في شخصيتها، مثلها مثل أقرانها من جيلي الثمانينيات والتسعينيات؛ فصممت منها أشكال "فطوطة، وبوجي وطمطم، وعم شكشك، وبكار، وشهرزاد" وغيرها من أفلام كرتون الفترة الذهبية بالنسبة للأطفال، ومن ثم استطاعت لفت الأنظار لأعمالها المتميزة بدِقَّة وخفة الظل المصرية.



وعن اهتمامها بهذه الشخصيات الكرتونية؛ تقول "غادة": "في وجهة نظرى تعتبر فترة التسعينيات هى أزهى العصور تلفزيونيًا للأطفال، فلم تكن تخاطب صغار السن فحسب؛ بل كانت محل اهتمام وإعجاب الكبار أيضًا".



وأوضحت الفنانة التشكيلية- لـ«الدستور»- أن حبها لهذه الأعمال التليفزيونية الشهيرة دفعها لتجسيدها على هيئة عرائس للأطفال، كنوع من العرفان بالجميل، و"النوستاليجا" لزمن الأعمال الدرامية التي ارتبط بها ملايين الأطفال المصريين والعرب.



أما عن الفئة الأكثر اهتمامًا بهذه النوعية من الأعمال؛ فتقول: "الشباب والفتيات من جيل الثمانينيات وما فوق؛ لأنهم يشعرون بالحنين للذكريات الرمضانية الجميلة، ولكن أيضا لأن الأعمال عرائس مجسمة؛ فهي تشد الجيل الصغير وبالأخص بوجي وطمطم وبكار لمواكبتها للتطور وإقامة صانعيها بعمل حلقات جديدة تواكب الوقت الحالى".



وتقابل غادة كغيرها من الفنانات بعض المشاكل المتعلقة بالخامات والأسعار، موضحة أن أبرز هذه المشاكل "غلاء أسعار الخامات" خاصة أنها مستوردة، ويصعب توافرها، أما "التسويق" فتجد فيه بعض الصعوبات مثل "عدم وضوح كافة التفاصيل في الصور، كالحقيقة، بعد اقتنائها".



وتحلم "غادة" بتشجيع أصحاب المشروعات والشركات لمصممي الشغل اليدوي، وعمل سوق دائمة لهم بسعر ملائم، كما تحلم بعمل ورشة لـ"عمل الفوم" كالتي يقومون بها فى البلاد الأجنبية، فهى تعد صناعة لها وزنها بالخارج بمجال صناعة الألعاب والديكورات.