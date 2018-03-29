القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
فن
الخميس 29/مارس/2018 - 06:18 م

بـ«كلمة وجُملة وكرَّاسة».. محمد رمضان في «علي بابا»

محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
dostor.org/2110368

أقيم العرض الخاص للصحفيين والنقاد، بفيلم "علي بابا"- الذي يقوم ببطولته الفنانين كريم فهمي، وآيتن عامر وأخرين- مساء أمس-.

وحاول المنتج أحمد السبكي، أن يُذَكِّر الجمهور بالفنان محمد رمضان الذي يشارك معه في فيلم "الديزل"، بعد أعمال سينمائية، من خلال الكثير من "القفشات الكوميدية" للأبطال في الفيلم، على محمد رمضان.

المشهد الكوميدي الأول؛ هو عندما كانت تتحدث آيتن عامر- التي تقدم شخصية "زعبولا"، ابنة كريم فهمي- قائلة له: "بس يا بابا"؛ وهي الكلمة الأشهر التي قدمها محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة".

أما المشهد الثاني، فيوم به الفنان الكوميدي محمد ثروت، عندما قال لبطل الفيلم: "مبروك يا علي، إنت خلفت محمد رمضان زي القمر"، وهي الجملة التي قيلت بعد أن وبَّخت آيتن، والدها كريم فهمي، بطريقة محمد رمضان.

فيما أكد المشهد الثالث والأخير- ما يفعله السبكي من تذكير للجمهور بمحمد رمضان بدعاية غير مباشرة- عن طريق "كراسة" يُمسك بها كريم فهمي، مكتوب بداخلها بعض الكلمات التي تنطقها ابنته آيتن عامر، وغلافها يحمل صورًا لمحمد رمضان.

فيلم "على بابا" بطولة كريم فهمي، آيتن عامر، أحمد فتحي، محمد ثروت، صبري فواز، دارين حداد، تأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي في أول تجربه إخراجيه له.

بـ«كلمة وجُملة وكرَّاسة».. محمد رمضان في «علي بابا»
بـ«كلمة وجُملة وكرَّاسة».. محمد رمضان في «علي بابا»
ads
موضوعات متعلقة

صبري فواز ينتهي من تصوير نصف مشاهد «علي بابا»

فريق عمل «على بابا» يحتفل بانتهاء التصوير

كريم فهمى يتفرغ لـ«أمر واقع» بعد الانتهاء من «على بابا»

السبكي يطرح فيلمه الجديد «علي بابا»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

منذ شهر

فيديو.. «هنيدى» يتحدى محمد رمضان على طريقته الخاصة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

الآن

«الوزراء» يناقش زيادة سُبل التعاون مع القطاع الخاص في مجال النقل

إغلاق جزئي لطريق الإسكندرية الصحراوي

شريف إسماعيل: بدء انتقال الهيئات والوزارات للعاصمة الإدارية منتصف 2019

رسميًا.. اختيار «جريشة» ضمن القائمة النهائية لحكام المونديال

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«غطّي وشّك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«غطّي وشّك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

كشكول

ميرة الفيشاوى تقدم مؤتمر التربية والفنون بجامعة 6 أكتوبر

لفنانة بشرى في ضيافة جامعة حلوان

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

ننشر جدول تصفيات مشروع تحدّي القراءة العربي بالأزهر

الأمصار

موسكو تطرد 60 دبلوماسيا أميركيا وتغلق القنصلية الاميركية في سان بطرسبورغ في اطار قضية سكريبال

موسكو تقرر إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج

كوسوفو ترحل 6 أتراك على صلة بمدارس كولن

تعرف على الحكام العرب في كأس العالم روسيا 2018

القبض على 2 في ألمانيا بعد سطو مسلح على سيارة نقل أموال

منوعات

نصائح لتنظيم «العقل والحياة»

كيف تعزز انتباهك؟

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك