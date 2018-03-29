بـ«كلمة وجُملة وكرَّاسة».. محمد رمضان في «علي بابا»

أقيم العرض الخاص للصحفيين والنقاد، بفيلم "علي بابا"- الذي يقوم ببطولته الفنانين كريم فهمي، وآيتن عامر وأخرين- مساء أمس-.



وحاول المنتج أحمد السبكي، أن يُذَكِّر الجمهور بالفنان محمد رمضان الذي يشارك معه في فيلم "الديزل"، بعد أعمال سينمائية، من خلال الكثير من "القفشات الكوميدية" للأبطال في الفيلم، على محمد رمضان.



المشهد الكوميدي الأول؛ هو عندما كانت تتحدث آيتن عامر- التي تقدم شخصية "زعبولا"، ابنة كريم فهمي- قائلة له: "بس يا بابا"؛ وهي الكلمة الأشهر التي قدمها محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة".



أما المشهد الثاني، فيوم به الفنان الكوميدي محمد ثروت، عندما قال لبطل الفيلم: "مبروك يا علي، إنت خلفت محمد رمضان زي القمر"، وهي الجملة التي قيلت بعد أن وبَّخت آيتن، والدها كريم فهمي، بطريقة محمد رمضان.



فيما أكد المشهد الثالث والأخير- ما يفعله السبكي من تذكير للجمهور بمحمد رمضان بدعاية غير مباشرة- عن طريق "كراسة" يُمسك بها كريم فهمي، مكتوب بداخلها بعض الكلمات التي تنطقها ابنته آيتن عامر، وغلافها يحمل صورًا لمحمد رمضان.



فيلم "على بابا" بطولة كريم فهمي، آيتن عامر، أحمد فتحي، محمد ثروت، صبري فواز، دارين حداد، تأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي في أول تجربه إخراجيه له.