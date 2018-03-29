تفاصيل اجتماع لجنة خطة النواب مع 16 وزارة بشأن استراتيجية 2030

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا- اليوم- برئاسة النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات "المالية، التخطيط، القوى العاملة، الاتصالات، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الصحة، النقل، الآثار، البيئة، الشباب والرياضة، الإسكان، التجارة، التعليم العالي، التربية والتعليم، التموين".



بدأ الاجتماع بتهنئة النائبة سيلفيا نبيل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة ثانية، من خلال المؤشرات الأولية لأصوات الناخبين، موضحة أن نسبة الإقبال كانت جيدة جدًا ومشجعة.



وأوضحت- في بداية الاجتماع- أنها لا تطالب اليوم باستلام آخر تعديلات على موازنات البرامج والأداء للوزارات المعنية؛ لعلمها بعدم وصول الاعتمادات المالية إليها بعد.



وأشارت إلى أنه تم تسليم الاعتمادات "إلكترونيًّا" داخل اللجنة- اليوم- من "المالية" للوزارات الـ١٦؛ حتى يبدأوا العمل، كما سلمت وزارة التخطيط الخطط الخاصة بتلك الوزارات.



وأضافت نبيل أنه تم الاتفاق على خطة العمل خلال الأسبوعين القادمين؛ للانتهاء من التعديلات المطلوبة، وتكون الموازنات جاهزة للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أبرز ملامح خطة العمل هي "تحديد موعدين لتسليم الوزارات للموازنات، يومي الثلاثاء والخميس القادمين، إلى وزارة المالية؛ حتى يتم مراجعتها بشكل نهائي.



وأكدت النائبة أن جميع العاملين على إعداد الموازنات الـ16 وزارة، كـ"موازنات برامج وآداء" يكتبون التاريخ؛ فاعتمادها وإرسالها رسميا من مجلس الوزراء إلى البرلمان لإقرارها؛ سيكون المرة الأولي في تاريخ مصر.