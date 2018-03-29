القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 06:13 م

«الخارجية» تنعي السفير محمد شاكر أحد رموز الدبلوماسية المصرية

السفير محمد شاكر
السفير محمد شاكر
dostor.org/2110363

رحل السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق، عن عالمنا اليوم الخميس، بعد مسيرة عطاء طويلة تولى خلالها العديد من المناصب.

ونعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، ‏الفقيد الدكتور محمد شاكر، الذي رحل بعد مسيرة عطاء ممتدة، أنارت الطريق من بعده أمام أجيال متعاقبة من أبناء الدبلوماسية المصرية.

وقال أبوزيد، إن الدكتور شاكر قد ترك بصمة لن يمحوها تقادم الزمن، وسيظل رمزا للدبلوماسي الغيور على وطنه الذي لم يبخل بجهده من أجل رفعة شأنه وتمثيله على أفضل ما يكون بمختلف المحافل الدولية.

وتولى السفير شاكر خلال مسيرته عدة مناصب من بينها نائب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ورئاسة مؤتمر المراجعة الثالثة للدول الأطراف في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في جنيف، رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، سفير مصر بالنمسا والمملكة المتحدة.

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