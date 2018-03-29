المركزي: التحويلات الجارية دون مقابل ترتفع إلى 13.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي فى أحدث تقرير له اليوم عن ارتفاع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 29.5% ليسجل 13.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 17/2018 مقابل نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق عليه.



وأرجع البنك المركزى ذلك الى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 3 مليارات دولار، والتى تركزت فى التحويلات الواردة من المصريين العاملين بكل من الكويت والسعودية والإمارات.



وتصاعد الفائض فى ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من172018 مقابل نحو 1.8 مليار دولار كنتيجة اساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ 3.8 مليار دولار مقابل عجز بلغ 157.4 مليون دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1% لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.

