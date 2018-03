7 فنانين في «Fast and Furious» المصري

تداول نشطاء موقعا التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، عددا من الصور، لنجوم فيلم fast and furious، يجسدها فنانون مصريون، متسائلين: "ماذا لو fast and furious اتعمل منه نسخة مصرية".



وجاءت الترشيحات للفنان أحمد مكي للقيام بدور النجم العالمي فان ديزل، وأحمد السقا ليقوم بدور "جيسون ستاثام"، ومحمد رمضان وأمير كرارة لدور النجم "دوين جونسون"، وياسمين صبري بدلا من "ميشيل رودريغز"، وأحمد عز ويوسف الشريف بدلا من"بول ووكر".



وعلَّق ناشطون على الصور المتداولة: "يا سلام لو السبكي اللي هينتجه؛ عشان تبقى كملت، وأولَّع في أوضتي بالتلفزيون، يا راجل انت بتشبه جيسون ستاثام بأحمد السقا؟ إزاي بس يا راجل؟، حرام عليك، إيش جاب لجاب، ألطم يا ولاد، فرق السما من الأرض".



يذكر أن "The Fast and the Furious" هي سلسلة أفلام بدأت في 2001، ولا تزال مستمرة، والنسخة الثامنة والأخيرة منها كانت في 2017، بعنوان The Fate of the Furious، وهي تروي قصة متسابقي سباقات الشوارع.