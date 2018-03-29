«دي ميستورا» يلتقي وزير الدفاع الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنَّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا، عقد اجتماعًا مع وزير الدفاع سيرجي شويجو اليوم الخميس.

وناقش وزير الدفاع الروسي مع دي ميستورا، تنفيذ اتفاقيات سوتشي بشأن سوريا.

وقال الجنرال الروسي، إنَّ تنفيذ هذه الاتفاقيات سيتم قريبًا مناقشته من قبل قادة روسيا وتركيا وإيران.

