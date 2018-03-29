41 مليون جنيه أرباح «تنمية للبترول» خلال 2017

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج الأعمال لشركة "تنمية للبترول" للعام المالى 20172018، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة، بحضور عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور محسن النوبي، رئيس الشركة العامة للبترول، ورئيس شركة تنمية للبترول، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.



وأظهرت نتائج الأعمال للشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغت 41،2 مليون جنيه بإنخفاض نسبته 2% عن العام 2016 بالرغم من زيادة مجمل الربح بنسبة 158% عن العام 2016 ويرجع الإنخفاض لزيادة تكاليف النشاط بنسبة 95% وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 29% عن العام 2016.



كما أظهرت مؤشرات أداء الشركة خلال العام 2017 بمجال الحفر، حيث تم حفر 2 بئر تنموي، إضافة إلى 2 بئر إستكشافي بحقول شركة العلمين للبترول بمنطقة العلمين بواسطة جهاز الحفر «تنمية -1» وجار استكمال التعاقد لمدة عام.



وتم حفر 2 بئر بحقول الشركة العامة للبترول بالصحراء الغربية وبمجال صيانة الآبار، تم تشغيل جهاز "SDF-1" بقدرة 550 حصان لصالح شركة بدر الدين للبترول لمدة عام بدأت فى ديسمبر 2017.