أحمد فهمي يحكي «حكاية أنا الخائن» ابتداءً من السبت

يستعد جمهور مسلسل «أنا شهيرة أنا الخائن» لاكتشاف الجوانب الغامضة في المسلسل من خلال الحكاية الثانية أنا الخائن، حيث يقوم ببطولة المسلسل ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومن المقرر أن تعرضه شركة The Producers على MBC 4 من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وعلى CBC من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.



واستطاعت حكاية أنا شهيرة أن تثير الجدل على مواقع التواصل بعد الحلقة الأخيرة التي شهدت أحداثًا دامية مكثفة، شاهد فيها الجمهور اعتراف رؤوف (أحمد فهمي) لـشهيرة (ياسمين رئيس) بخيانته لها، لتنتقم الأخيرة منه بخيانته أيضًا مع زياد (محمد علاء)، صديق العائلة وزميل العمل ومن كان يحب شهيرة منذ البداية، كما كانت إحدى الصدمات في المسلسل هي اكتشاف أن زياد هو السبب في سجن رؤوف لثلاث سنوات؛ بسبب قضية فساد الأدوية.



الحكاية الأولى أنا شهيرة تدور أحداثها حول شهيرة الشابة المكافحة التي تعمل صيدلانية، وتمر بعدة صدمات في طفولتها إلا أن كل هذا ينتهي بوقوعها في الحب الذي يُكلل بالزواج، ومن خلال عين شهيرة نرى منظورها للعلاقة الزوجية، وكيف يمكن أن تتحول قصة حب إلى درس لن تنساه، في ظل ظروف صعبة مرت بها، مثل وفاة والدتها ثم أبيها، وسجن زوجها لثلاث سنوات وتوليها بمهامه طوال فترة الغياب، ثم اعترافه لها بالخيانة بعد أن خرج من سجنه.



الحكاية الثانية أنا الخائن تحكي القصة نفسها من منظور رؤوف، كيف بدأ مسيرته المهنية في تجارة الأدوية؟ تاريخه العاطفي وكيف بدأت قصته مع شهيرة، وما هو مفهوم الخيانة بالنسبة له؟ وهل يعتبر ما قام به خيانة لـشهيرة أم لا؟!



أنا شهيرة.. أنا الخائن رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وقد صدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في عام 2013، تحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلًا رئيسيًا في الحكاية.



المسلسل يتولى إخراجه أحمد مدحت، وكتبت السيناريو والحوار نور عبدالمجيد مؤلفة الثنائية، وهو من إنتاج هاني أسامة The Producers ومحمد حفظي (فيلم كلينك)، وقام بتأليف الموسيقى تامر كروان.