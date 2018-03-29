​ الوَلايا.. والوِلاية الثانية!

الولايا، جمع «وَليّة»، التي قد تعني مؤنث «وَلي»، وهو النصير أو كل مَن تولّى أمرًا أو قام به. وقد تعني أيضًا ما وَلِيَ ظهر الحمار أي «البردعة». ولك أن تختار المعنى الذي تراه الأنسب، قبل أو بعد انتهائك من القراءة!

بلا أي مفاجآت، انتهت الانتخابات الرئاسية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، مدتها أربع سنوات، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية، الإثنين المقبل.

المؤشرات الأولية لنتائج فرز غالبية اللجان العامة، قالت إن عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم تجاوز الـ٢٣ مليونًا، حصل منها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أكثر من ٩٠٪، وتوزعت النسبة الباقية بين الأصوات الباطلة (٦.٥٪) والمرشح المنافس موسى مصطفى موسى، الذي لم يحصل إلا على ٣٪ تقريبًا.

بعيدًا عن أي أوهام، خرافات أو «هلاوس»، سابقة أو حالية، كانت تلك النسب متوقعة، وكان الثابت والمؤكد هو أن النتيجة محسومة لصالح الرئيس. بينما لم يكن هناك رهان لمعارضيه أو كارهيه إلا على نسبة التصويت، التي أشاعوا أنها ستكون ضعيفة، وكالعادة، خسروا الرهان. أما الأهم من نسبة المشاركة التي كانت متوقعة، والأهم من النسب التي حصل عليها المرشحان، والتي لم تكن مفاجئة، والأهم من نسبة معارضي (أو كارهي) الرئيس الإيجابيين، وأصواتهم الباطلة، هو أن الانتخابات جرت على إيقاع نشيد «قالوا إيه»، وهو نشيد وطني وليس سياسيًا. ومهم ومُفرح، كذلك، أن يكون الشعار الذي رفعه غالبية المصوتين هو «تحيا مصر»، الذي لن يعطيه بعدًا سياسيًا، أو يجدونه مستفزًا، إلا «أولاد الحرام» أو مَن أوهمهم الشيطان أن معارضة الحاكم تعني كراهية الدولة بما عليها ومَن عليها!.

نسبة المشاركة كانت متوقعة، ولو كنت تتابع هذا العمود، ستتذكر أننا استنتجنا مشاركة هذا العدد في مقال عنوانه «أوهام وخرافات.. مقاطعة الانتخابات»، ولم نكن نضرب الودع أو نقرأ الطالع، بل استندنا إلى نسبة المشاركة في انتخابات في ٢٠١٢ و٢٠١٤، التي قالت إن من اعتادوا المشاركة في التصويت يتراوح عددهم بين ٢٣ و٢٦ مليونًا. بالضبط كما استنتجنا وأوضحنا أنك تكون واهمًا لو انتظرت غير التشكيك والهلاوس من الإرهابيين ومحركيهم، والمركوبين «ذهنيًا» من هؤلاء وهؤلاء، الذين كانت لهم سوابق عديدة، أبرزها تشكيكهم في عدد من خرجوا يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وما زلوا يصفون ثورتهم بأنها «انقلاب»، ما زالوا يرونه يترنّح.

أيضًا، لم يكن غريبًا أو مفاجئًا أن يلتف غالبية المصريين حول رئيسهم، في ظل عدم وجود منافس قوي، وفي غياب أحزاب فاعلة. وكل ذي عينين قادرتين على الإبصار، وأي صاحب عقل لم يتلفه الهوى، لو نظر إلى عالمنا، سيجد الشعب الروسي يلتف حول رئيسه فلاديمير بوتين ليكمل ما بدأه، خلال فترات رئاسته الثلاث نظريًا والأربع عمليًا. وسيرى الصينيين يعيدون انتخاب «شي جين بينج»، رئيسًا للبلاد لولاية ثانية، بعد أن قاموا بتعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية. كما لن يستطيع أي مبصر عاقل أن يتجاهل ذلك النفق المظلم الذي دخلته أوروبا، بصعود من يوصفون بـ«الشعبويين»، والذي جعل الطلب متزايدًا على شخصيات قوية قادرة على تعويض ضعف الأحزاب.

اللافت، هو ذلك التطابق الغريب بين انتخابات الرئاسة المصرية والروسية التي كانت نسبة المشاركة فيها أيضًا قريبة من تلك التي شهدتها انتخابات ٢٠١٢، وما اختلف هو حصول بوتين على ٧٦.٦٧٪، وهي نسبة لم يسبق له الحصول عليها في انتخابات الرئاسة الثلاث التي فاز بها، الأمر الذي أتاح لمتحدثة باسم حملته الانتخابية أن تقول إن تلك النسبة «بمثابة التفويض الذي يحتاجه بوتين لاتخاذ قرارات مستقبلية» وأنها تحمل رسالة بأن الشعب الروسي قادر على التعبير عن وجهات نظره بإرادته. وكنت أشرت، قبلها، إلى أن حصول «بوتين» على النسبة نفسها التي حصل عليها في الانتخابات الماضية (٦٤٪) لن تعنى فقط أن الروس يريدون استمراره رئيسًا، بل ستعني أيضًا أنهم يمنحونه تفويضًا لمواصلة مشروعه، ولمواجهة الضغوط المتزايدة. والكلام نفسه، ينسحب وينطبق علينا، نحن المصريين.

التطابق، امتد أيضًا إلى حملات التشكيك، إذ ظهر هناك من أرجعوا كثافة التصويت أو زيادة نسبة الإقبال على الصناديق، إلى قيام الكرملين بإطلاق حملات دعائية واسعة، وظّف فيها كل مقدرات الدولة ووسائل الإعلام الحكومية. كما ظهرت تفسيرات ترجعها إلى رشاوى انتخابية قدمتها السلطات. كما قيل أيضًا إن مؤسسات فرضت على موظفيها المشاركة، وطلبت منهم تقديم ما يثبت قيامهم بـ«الواجب الوطني». وكانت هناك قفزات إلى مناطق أبعد، أو رقصات مختلفة، استنتجنا حين توقفنا عندها أنك ستجد حولك، قفزات ورقصات مثلها أو من نوعها، مضافًا إليها بعض التوابل. وقلنا إنك، حال حدوث ذلك، لن تكون مخطئًا لو استنتجت أن القافزين والراقصين هنا، يشربون من «الماسورة الأم» نفسها التي شرب منها نظراؤهم هناك، والتي قالت رائحتها إنها ماسورة مجاري، أي صرف صحي!.

..وأخيرًا، لو سألتني عما أنتظره أو أتوقعه من الرئيس في ولايته الثانية، سأقول، بمنتهى البساطة، إنه سيكمل ما بدأه في الولاية الأولى. أما الذين أهدروا وقتهم وجهدهم في جعجعة بلا طحن أو عجين، سواء كانوا أولياء أو «ولايا»، بالمعنيين، فيكفيهم ما هم فيه، وليس أمامك إلا الدعاء لهم الشفاء قبل انقضاء السنوات الأربع المقبلة. هذا لو أحسنت الظن بهم وافترضت أنهم مصابون بمرض وغير مدفوعين (أو مدفوع لهم) بغرض!.