القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 05:11 م

«الوزراء» يناقش زيادة سُبل التعاون مع القطاع الخاص في مجال النقل

مجلس الوزراء المصرى
مجلس الوزراء المصرى
هيام النحاس
dostor.org/2110305

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، وعمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعادل مهنا، رئيس لجنة النقل بالجمعية؛ لبحث بعض المبادرات الخاصة بإمكانية زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال نبذة عن أهم أهدافها وأنشطتها، فضلًا عن بعض الأفكار والمقترحات لتطوير خدمات قطاع نقل الركاب والبضائع في مصر من بينها طرح مبادرة لعقد مؤتمر قومي تنظمه الجمعية تشارك فيه مختلف الوزارات المعنية بخدمات النقل وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل؛ لمناقشة الجوانب المختلفة والأفكار المتعلقة بإمكانية زيادة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خدمات قطاع النقل المختلفة.

ورحّب رئيس الوزراء بفكرة المؤتمر وإمكانية مشاركة الحكومة فيه وقيام الجمعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة والنظر في الموضوعات التي سيتم طرحها خلاله لتعظيم الإستفادة منه ليخرج بالنتائج المرجوة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلي حرص الحكومة على مشاركة رجال الأعمال في خطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مرحّبًا بمشاركة الشباب من رجال الأعمال في كافة الجهود التنموية التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد أهمية التواصل بين الجمعية ومختلف الوزارات المعنية للنظر في طرح أي مبادرات تنموية قد تسهم مستقبلًا في دفع عجلة التنمية والنهوض بالخدمات المختلفة.

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