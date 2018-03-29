القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 05:08 م

إغلاق جزئي لطريق الإسكندرية الصحراوي

طريق الإسكندرية الصحراوي
طريق الإسكندرية الصحراوي
مصطفى حربى
dostor.org/2110303

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بمنطقة مرغم جزئيًا لأعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري العامرية.

وأفاد مصدر أمني، في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري برفع كفاءة كوبري العامرية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي منطقة مرغم، سيتم تنفيذ عملية إغلاق جزئي للطريق.

أوضح مصدر أمني أن الأعمال عبارة عن تجديد الفواصل الطولية والعرضية لكوبري العامرية في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث عرض الكوبري 4 حارات مرورية لكل اتجاه حيث سيتم إغلاق حارتين مروريتين من الكوبرى في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية مع تسيير الحركة المرورية في الحارتين المروريتين  الأخريين.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال سيتم تنفيذها اعتبارًا من مساء غدٍ حتى الحادية عشرة صباح السبت المقبل.

والشركة المنفذة مسئولة مدنيًا وجنائيًا عن ترك أية مركبات أو أشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر.

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