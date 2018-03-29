القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 04:56 م

رويترز: احتجاجات في إيران بسبب الماء

احتجاجات في إيران
احتجاجات في إيران
منار أحمد
dostor.org/2110294

اندلعت الاحتجاجات في إيران منذ بداية العام الفارسي الجديد، وبشكل خاص بسبب الماء، ما أدى لقلق سياسي على نحو متزايد بفعل الجفاف، الذي يقول سكان في المناطق التي تعاني منه: "إنه تفاقم بسبب سوء الإدارة"- وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووصفت الوكالة، الاحتجاجات، بأنها كانت صغيرة ومتفرقة نسبيا ومقتصرة على بلدات محيطة بمدينة إصفهان بوسط إيران وإقليم خوزستان في الغرب، لكنها سلطت الضوء على قضية لعبت دورا في اضطرابات سابقة قمعتها السلطات، بينما أقرت بالحاجة للتغيير.

وأظهر مقطع مصور آخر، عشرات من شرطة مكافحة الشغب على دراجات نارية في مواجهة المزارعين بنفس البلدة، وتصاعد دخان حول المتظاهرين.

وقال الشخص الذي صور المقطع: "إن الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع"، فيما تحدث آخر عن وقوع اشتباكات.

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