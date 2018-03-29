محافظ سوهاج يبحث سرعة الانتهاء من توسعة الكورنيش الغربي

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج اجتماعًا موسّعًا؛ للوقوف علي آليات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي وحل كافة المعوقات المتعلقة بالمشروع للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وذلك بحضور ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب بسوهاج، وممدوح زوام، مسئول جهاز الخدمة الوطنية، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة، والمحاسب كمال شلبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار الحسينى الجندي، المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أحمد طلعت، الاستاذ بكلية الهندسة، ولفيف من أساتذة هندسة سوهاج.



وأكد المحافظ ضرورة تذليل العقبات وحل كل المعوقات التى تعرقل سرعة إنهاء المشروع والذى يعد أحد أكبر المشروعات التى تتم على أرض الواقع بسوهاج ويعد إضافة قوية للمحافظة.



قررعبد المنعم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة سوهاج والشركة المنفذة للمشروع ومديرية الإسكان، ومديرية النقل وإدارة التخطيط ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية لإعداد تقرير بالزيادات فى الأسعار السوقية على المواد المستخدمة فى المشروع من حديد وأسمنت وغيرها وارتفاع سعر التكلفة فى الوقت الحالي، بالمقارنة بأسعار نفس المواد عند التعاقد.



كما طلب مقاول المشروع ضرورة اعتماد بعض المقايسات؛ حتى يتسنى استكمال بعض البنود المرتبطة بتنفيذ جسم الكوبرى العلوى.