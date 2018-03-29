بعد انتقاد الرقص بالانتخابات.. نصائح للتعامل مع كارهي الفرحة

انتهت أيام الانتخابات الثلاثة التي اعتبرها آلاف المصريين فرصة للتعبير عن فرحتهم بما وصلت له مصر من استقرار، كما أنها تحولت لاحتفاء بقدرة أحباء البلد على انتزاع مصر من خاطفيها إلى طريق التكفير والظلام.



لكن مع كل مناسبة يفرح فيها المصريون بطريقتهم الخاصة نجد "كارهي الفرحة" ينتقدون مظاهر البهجة ببساطة، ويلومون التلقائية بقدر ملامتهم لكل ما هو جميل، لهذا قدم عدد من الخبراء النفسيين نصائح لكيفية التعامل مع أعداء الفرحة وهواة الانتقاد، ونصائح أيضًا لكيفية تحويل الفرح إلى ثقافة عامة دون أن يرتبط بمناسبات بعينها.



قال الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق،: "في مصر توجد مشكلة حقيقية في التعبير عن الفرح، فالناس يعبرون عن أحزانهم بسلاسة، ودائمًا ما نحترم الحزن أكثر من الفرح، ولا نلوم كافة مظاهره مهما بدت مبالغة، في حين ننتقد مظاهر السعادة ونعتبرها عارًا في بعض الأحيان".



وأكد عبدالله لـ«الدستور» أن الحزن كالفرح، وعلينا أن نتعلم الاهتمام به، بل لا بد وأن يكون حاضرًا في حياتنا على فترات متقاربة، ولا نربطه فقط بالزواج أو المناسبات الكبيرة، بل نحرص على الترويح عن أنفسنا بشكل مستمر حتى نتعلم كيف نعبر عن أفراحنا بلا مبالغة أو كبت.



وعن النصائح التي قدمها عبدالله لمواجهة كارهي الفرحة قال: "هي مسألة تدريب، والتعبير عن الفرحة كالتعبير عن الأنوثة، لا يجب أن نداريه أو نعتقد في أن الآخرين يحسدوننا لمجرد أننا أعلنا عن فرحتنا، وهكذا الأنوثة أيضًا تحتاج أن نحترمها ولا نعتبرها في مجتمعنا عارًا بل كلها أمور جيدة وتعبر عن قيمة الحياة والبهجة".



واستطرد قائلًا: "نحتاج أيضًا لمزيد من المواكب الاحتفالية التي تعلمنا كيف نتشارك مع الآخرين أوقات السعادة بدون انتظار مناسبة كبيرة أو سبب اجتماعي واضح".



وفي نفس السياق، أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن الانتخابات دائمًا ما ترتبط بالأفراح والغناء والرقص، خاصة، في الصعيد كان المرشحون بالانتخابات البرلمانية يحضرون فرقا موسيقية للفت نظر الناخبين لهم.



أما فى عام 2014 بدأت ظاهرة الشابات أو السيدات المبتهجات بإزاحة التيار المعادى للمرأة والكاره للفن وللغناء، وعبرن عن فرحتهن بالرئيس الذي هزم رمز الرجعية "محمد مرسي وأعوانه" فلجأت السيدات للرقص كنوع من "كيد النسا" للتيار الظلامي.



وأوضح صادق لـ«الدستور» أن كارهي الفرحة يلعبون على وتر إثارة الثقافة الذكورية والأبوية لدى المصريين، فيتسائلون "ازاى نسمح للستات ترقص أمام الناس؟"، ويصورون الأمر كأنه كباريه، في حين أن النساء يقمن بهذا الفعل كتعبير عن انتصارهن لكل أعداء الحياة والبهجة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي رأس الرمح فى الانتخابات، ففي 2014 كان إجمالى الإقبال 47% من المرأة، كانت 53%

وفى 2018 نفس الأمر يتكرر، بحسب قوله.



ووجه صادق نصائح للتعامل مع كارهي الفرحة قائلًا: "هناك 3 طرق إما الرد عليهم بعبارة (اعتبروه مرسي اللي كسب) وتذكيرهم برقص نساء ورجال الإخوان والأخوات أمام اللجان وقت فرحتهم بفوز رمز الرجعية محمد مرسي، أو تجاهلهم تمامًا والمضي قدمًا في المزيد من التعبير عن البهجة والسعادة بكل الطرق الممكنة، وأخيرًا إعلاء قيمة السعادة الفردية، فما يسعد الفرد لا يستحق أن نداريه أو نخجل منه بل احترام وتقدير سعادة كل فرد واجبة مهما بدت غريبة وغير مقبولة بالنسبة للاّخرين، طالما أنها لا تؤذي أحدا فعلينا جميعًا احترامها".





