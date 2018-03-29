العراق يشارك بمؤتمر موسكو للأمن والدفاع

أكدت وزارة الدفاع العراقية أنها ستشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع، الذي سيعقد في 4 أبريل المقبل، بوفد من وزارة الدفاع برئاسة عرفان الحيالي.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، حسب وكالة "سبوتنيك"، إن الدعوة وجهت للجانب العراقي للمشاركة في المؤتمر، والعراق سيشارك ممثلًا بوزير الدفاع عرفان الحيالي على رأس وفد رفيع المستوى من كبار الضباط في الوزارة.



ولم يستبعد الخفاجي عقد اتفاقيات عسكرية جديدة بين الجانبين العراقي والروسي على هامش مؤتمر موسكو، قائلًا: "وزير الدفاع سيستثمر عقد المؤتمر وسيناقش مع المسئولين الروس إمكانية عقد اتفاقيات جديدة لتسليح الجيش العراقي حسب حاجة الصنوف العسكرية العراقية".

