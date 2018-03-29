القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
محافظات
الخميس 29/مارس/2018 - 04:32 م

ختام المؤتمر السنوى لجراحة العمود الفقرى بالإسكندرية

مؤتمر جراحة العمود
مؤتمر جراحة العمود الفقري
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2110280

اختتم، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث عشر لجراحة العمود الفقري أعماله، والتي استمرت على مدار يومين في أحد فنادق الإسكندرية.

وأوضح الدكتور فهمي شكري، سكرتير عام المؤتمر وأستاذ العظام بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر الذي نظمته وحدة العمود الفقري بقسم جراحة العظام بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز جراحة العمود الفقري "بيدبركا" بألمانيا، ناقش الأمراض التي تصيب منطقة اتصال الرأس بالرقبة ومدى خطورتها، حيث إن عدم الثبات أو الإصابات بتلك المنطقة قد تؤدي إلى الوفاة وذلك لقربها من الحبل الشوكى وجذع المخ.

وأضاف الدكتور هشام الصغير، أستاذ العظام بكلية طب الإسكندرية، أن الأمراض التي تصيب هذه المنطقة يعود بعضها إلى أسباب خلقية أو التهابات بالمنطقة وأيضا أورام، مشيرًا إلى أن حوالي 20% من مرضى الروماتويد يصابون بعدم الثبات في هذه المنطقة، وأن نسبة منهم قد يموتون نتيجة خلع بالمفاصل في تلك المنطقة خاصة في النساء وكبار السن المصابين بالروماتويد، مشددًا على أن الكشف المبكر من شأنه أن يحمى الإنسان.

ads
اقرأ أيضًا
منذ شهر

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

ماكرون يزور مصر مايو المقبل

«الاستثمار» تدرس تمويل أصحاب مشروعات عربات الوجبات السريعة

التقرير الختامى للبرلمان العربى حول انتخابات رئاسة مصر

«الأرصاد»: غدًا تحسن في الأحوال الجوية.. والقاهرة 23 درجة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

ننشر جدول تصفيات مشروع تحدّي القراءة العربي بالأزهر

مدينة زويل تعقد أول مؤتمر دولي بالشرق الأوسط للطب الشخصي

تعليم المنوفية تناقش استعدادات المصانع للمشاركة في "التعليم المزدوج"

الأمصار

السفارة السعودية تطالب مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر

عجز المعاملات الجارية لمصر ينخفض إلى 3.4 مليار دولار

بالفيديو.. نشرة أخبار «الأمصار»

توتال تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل تيميمون في الجزائر

«الفيفا» يختار 3 حكام سعوديين لمونديال روسيا 2018

منوعات

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

«مونتسورى».. الحرية والمسئولية!

الجواز ببساطة!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك