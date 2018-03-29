ختام المؤتمر السنوى لجراحة العمود الفقرى بالإسكندرية

اختتم، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث عشر لجراحة العمود الفقري أعماله، والتي استمرت على مدار يومين في أحد فنادق الإسكندرية.



وأوضح الدكتور فهمي شكري، سكرتير عام المؤتمر وأستاذ العظام بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر الذي نظمته وحدة العمود الفقري بقسم جراحة العظام بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز جراحة العمود الفقري "بيدبركا" بألمانيا، ناقش الأمراض التي تصيب منطقة اتصال الرأس بالرقبة ومدى خطورتها، حيث إن عدم الثبات أو الإصابات بتلك المنطقة قد تؤدي إلى الوفاة وذلك لقربها من الحبل الشوكى وجذع المخ.



وأضاف الدكتور هشام الصغير، أستاذ العظام بكلية طب الإسكندرية، أن الأمراض التي تصيب هذه المنطقة يعود بعضها إلى أسباب خلقية أو التهابات بالمنطقة وأيضا أورام، مشيرًا إلى أن حوالي 20% من مرضى الروماتويد يصابون بعدم الثبات في هذه المنطقة، وأن نسبة منهم قد يموتون نتيجة خلع بالمفاصل في تلك المنطقة خاصة في النساء وكبار السن المصابين بالروماتويد، مشددًا على أن الكشف المبكر من شأنه أن يحمى الإنسان.