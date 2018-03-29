القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 04:32 م

بيومى فؤاد: لم أشارك فى «عزمى وأشجان»

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
إسراء المغازي
dostor.org/2110279

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه لم يشارك في مسلسل "عزمي وأشجان" للفنان حسن الرداد، بالرغم من وجود اسمه ضمن فريق العمل.

وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إن اسمه يوجد ضمن معظم مسلسلات المارثون الرمضاني المقبل على الرغم من عدم وجوده ضمن فريق عمل هذه المسلسلات.

ويواصل فؤاد تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام حيث لم يتبقَ له سوى 4 أيام وينتهي من تصوير أحداث دوره بالكامل.

جدير بالذكر أن فيلم "ليلة هنا وسرور" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، وهو بطولة فاروق الفيشاوى ومحمد عادل إمام، وياسمين صبرى، وبيومى فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد سلام.


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