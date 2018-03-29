بيومى فؤاد: لم أشارك فى «عزمى وأشجان»

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه لم يشارك في مسلسل "عزمي وأشجان" للفنان حسن الرداد، بالرغم من وجود اسمه ضمن فريق العمل.



وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إن اسمه يوجد ضمن معظم مسلسلات المارثون الرمضاني المقبل على الرغم من عدم وجوده ضمن فريق عمل هذه المسلسلات.



ويواصل فؤاد تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام حيث لم يتبقَ له سوى 4 أيام وينتهي من تصوير أحداث دوره بالكامل.



جدير بالذكر أن فيلم "ليلة هنا وسرور" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، وهو بطولة فاروق الفيشاوى ومحمد عادل إمام، وياسمين صبرى، وبيومى فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد سلام.



