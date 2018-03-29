القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 04:29 م

قسم طهطا الأعلى تصويتًا في انتخابات الرئاسة بسوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
سوهاج ـ محمود عبد العال
dostor.org/2110278

حصلت اللجنة العامة رقم «4»، ومقرها قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، على المركز الأول في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 بنسبة 44.4%، إذ جاء عدد المقيدين بكشوف الناخبين بالدائرة 91815 صوتا، حضر منهم بالانتخابات 40733 صوتا، منهم 3436 صوتًا باطلًا و37297 صوتًا صحيحًا، حصل منهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي على 35934 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى محمد، وشهرته موسى مصطفى موسى على 1363 صوتًا.

فيما سجلت اللجنة العامة رقم «16» بمركز شرطة طهطا عدد أصوات بلغت 64461، حصل منها السيسي على 58938 صوتًا.

وفى سياق متصل، توجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، برسالة شكر وتقدير لجميع عائلات مركز ومدينة طهطا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» لمشاركتهم الفعالة في انتخابات الرئاسة واحتشادهم أمام اللجان وتحملهم حرارة الجو، وإصرارهم على الخروج للتصويت في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث من عملية التصويت، رغم العاصفة الترابية التي اجتاحت جميع قرى مراكز ومدن المحافظة، مما أظهر طهطا بلد العلم والتنوير بمظهر مشرف على مستوى المحافظة.

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