القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 04:23 م

تصاعد الاشتباكات بين الأهواز وقوات الأمن الإيرانية

قوات الأمن الإيرانية
قوات الأمن الإيرانية
منار أحمد
dostor.org/2110276

تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن الإيراني والعرب الأهواز، بعدما قام العرب بمظاهرة حاشدة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن فتح قوات الأمن النار على الهواء، وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرة سلمية خرج فيها الآلاف من أبناء الشعب العربي الأهوازي.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الأمن الإيراني قمع المظاهرة السلمية دون وقوع إصابات.

ويظهر مقطع بثه ناشطون قيام قوات الأمن الإيرانية والشرطة بإطلاق النار في الهواء بشكل مكثف، وكذلك إلقاء قنابل مسيلة للدموع ومطاردة الشبان المتظاهرين نحو جسر نادري وسط مدينة الأهواز.

كان آلالاف المتظاهرين العرب في مدينة الأهواز، مركز إقليم عربستان، جنوب غرب إيران، خرجوا بمظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، ضد برنامج اعتبروه مهينًا للعرب، ورفعوا شعارات تندد بالموجة العنصرية المعادية للعرب ومحاولة تفريس هوية الإقليم.

وبث ناشطون مقاطع فيديو وصورًا تظهر تجمع حوالي 5 آلاف من الشبان العرب تلتف حولهم الجماهير من الفتيات والرجال وهم يرددون أهازيج شعبية معروفة في الأهواز، وذلك خلال المظاهرة التي جابت شوارع المدينة وهم يهتفون بشعار بالروح بالدم نفديك يا أهواز.

 وأفاد ناشطون بتجدد الاحتجاجات، الخميس الماضي، في سوق الأهواز القديمة بعد ما تم انفصال المتظاهرين من شارع نادري بالقوة.

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