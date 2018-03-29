الحكومة: تخصيص 942 مليار جنيه للاستثمارات خلال العام الحالى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن أهم المشروعات التي تركز عليها الحكومة في الموازنة الجديدة هي تطوير التعليم والصحة وبداية تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بجانب العملية المعنية بإعادة هيكلة الوزارات بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، خاصة أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا بد أن يصاحبه تطوير جديد للأداء.



وأضاف «إسماعيل»، خلال اجتماعه، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، أن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018 - 2019 أكبر خطة استثمارية تشهدها مصر، باستثمارات تبلغ 942 مليار جنيه بزيادة 46% عن العام المالى الماضى.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة تنفذها الحكومة وهيئاتها والقطاع الخاص، مؤكدًا أن العام المالى الجديد سيشهد استثمارات كبيرة فى كل القطاعات.