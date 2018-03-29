«جمارك قرية البضائع» تحبط تهريب أجهزة تجسس

تمكن رجال الجمارك بإدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع برئاسة نجوى شكرى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناء على مذكرة المعلومات المشتركة المقدمة من إدارة جمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع بمحاولة شركة "ف. س. ا" إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم 40229162020 الواردة من إسباني،ا وهو "طرد مواد دعاية" بوزن 63 كجم، والمحرر عنها البيان الجمركى رقم 8491 لسنة 2018.



وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد فتحى مأمور الحركة، ووائل شعبان مأمور التعريفة، ومها صادق رئيس قسم الحركة، والأستاذ محمد صلاح رئيس قسم التعريفة، تحت إشراف محمد خضيرى مدير إدارة الحركة لكشف المشمول، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 26 ساعة مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية ومزودة بكارت ميموري.



وقررت هدى محمود، مدير عام جمارك الوارد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2018، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.