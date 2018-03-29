ماكرون يزور مصر مايو المقبل

أكد موقع "24" الإماراتي، أن الرئيس الفرنسي سيزور مصر في مايو القادم، وكشف مسئول في الخارجية المصرية أن ماكرون سيصل مصر في الأسبوع الأول من مايو، في أول زيارة له للقاهرة منذ توليه منصبه.



وأضاف المسئول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون في استقبال نظيره الفرنسي ماكرون، وسيبحثان العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تطوير مسار العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والعسكرية.



وأوضح المسئول أن الرئيسين المصري والفرنسي سيبحثان القضايا الإقليمية وأبرزها تطورات الأوضاع في سوريا والمساهمة في تعزيز الاستقرار في ليبيا، بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتطورات القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس، والصفقات العسكرية المقبلة.