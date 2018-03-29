الخارجية الروسية: الاستفزازات حول «سكريبال» مرتبطة بسوريا

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاستفزازات حول قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال لها علاقة بالوضع في سوريا.



وقالت زاخاروفا اليوم الخميس: "كما ذكر نظراؤنا في الغرب أن السلاح الكيميائي يستخدم من قبل دمشق وروسيا ترفض ذلك".



وأضافت: "الغرب يريد إسكات روسيا خلال المناقشات حول الكيميائي في سوريا بالقول إن موسكو تستخدم السلاح الكيميائي حتى في بريطانيا".



يُذكر أن روسيا نفت مرارا وتكرارا علاقتها بحادث تسميم سكريبال وابنته، موضحة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

