القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

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12:53 ص

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12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
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الخميس 29/مارس/2018 - 04:09 م

الأمم المتحدة تدين اختطاف عميد بلدية طرابلس

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
نيفين أشرف
dostor.org/2110262

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عملية اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، محذرة من ارتفاع حالات الاختطاف في المدينة.

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة على"تويتر": "تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وتحذر البعثة من تزايد حالات الاختطاف في المدينة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن".

يُذكر أن مجهولين اختطفوا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، عبدالرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، من منزله في منطقة خلة الفرجان.

الأمم المتحدة تدين اختطاف عميد بلدية طرابلس
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