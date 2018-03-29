الأمم المتحدة تدين اختطاف عميد بلدية طرابلس

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عملية اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، محذرة من ارتفاع حالات الاختطاف في المدينة.



وقالت الأمم المتحدة في تغريدة على"تويتر": "تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وتحذر البعثة من تزايد حالات الاختطاف في المدينة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن".



يُذكر أن مجهولين اختطفوا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، عبدالرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، من منزله في منطقة خلة الفرجان.