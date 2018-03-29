جان مارك: أورنج تنقل مقرها الرئيسي للقرية الذكية أبريل المقبل

أعرب جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر عن سعادته، بزيارة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمقر الشركة الجديد بالقرية الذكية.



وأضاف «هاريون» أن الشركة تعتزم الانتقال إلى المقر الجديد خلال أبريل المقبل، بعد أن كانت أبراج النيل سيتي مقرها الرئيسي منذ بداية عمل الشركة في 1998.



وأكد «هاريون» أن هذه الزيارة تأتي تتويجًا لجهود وإنجازات الفترة الماضية، خاصة أن الشركة على مشارف الاحتفال بمرور 20 عامًا على عملها في مجال المحمول بمصر.



وأضاف «هاريون» أن النجاحات التي تحققت في الشركة على مدار تاريخها الطويل، لم تكن لتتحقق إلا من خلال فريق عمل الشركة والذي يتمتع بكفاءة ومهنية وحرفية على أعلى مستوى، علاوة على دعم المساهمين منقطع النظير خاصة شركة أورنج العالمية، واعتماد الشركة على موردين أكفاء تم اختيارهم بعناية فائقة لرسم مستقبل أفضل لشبكات المحمول في السوق المصرية.



خلال الزيارة، أكدت الإدارة التنفيذية للشركة الأهمية البالغة التي يحظى بها عملاؤها، حيث تسعى الشركة إلى بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات والحصول على رضا العملاء.



يذكر أن شركة أورنج مصر، قد حصلت على شهادة اعتماد من شركة Ookla العالمية لاختبارات لسرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية.



وفي نهاية الزيارة، قدمت الشركة درع أورنج، للمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تم تصنيعه بمعامل فاب لاب مصر، تقديرًا لجهوده في تحويل مصر إلى مجتمع رقمي واعد.