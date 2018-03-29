القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 04:03 م

تخريج 3 دفعات لشباب المصرفيين من منتدى «مستدام»

منتدى «مستدام
منتدى «مستدام
راندا التوني
dostor.org/2110257

تم تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة من شباب المصرفيين من منتدى مستدام، بعدد 68 مصرفيًا من شتى البنوك العاملة بمصر، تم تدريبهم للعمل على تطبيق نهج الاستدامة في المعاملات المصرفية وتأهيلهم لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وترشيد الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد حفل التخرج نخبة من أهم الكوادر المصرفية المصرية من البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي – الزراع التدريبي للبنك المركزي المصري- وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربى الإفريقى الدولى.

وخلال كلمته بفعاليات المؤتمر، أوضح حسن عبدالله أن المفهوم التقليدي السائد للصناعة المالية هو كيفية تعظيم العائد على الاستثمارات، ولكن بظهور معايير جديدة لتمويل المشروعات وإدارة المخاطر، طرأت ضرورة ملحة للتفاعل مع مستجدات الصناعة، بما يراعى المبادئ الثلاثة للتمويل المستدام من حوكمة وبيئة ومجتمع.

وأضاف عبدالله: "ما يميز منتدى مستدام هو الإيمان بالطاقات الشابة نحو إعادة صياغة هذه المفاهيم لدفع التنمية المستدامة لتفعيل النمو المتوازن والهادف".

وأشار الدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب بالمعهد المصرفي المصري، إلى أن القطاع المصرفي المصري يمتلك الآن قرابة مائتي خبيرة مصرفية في مجال الاستدامة من خلال منتدى مستدام، فلا بد من الاستفادة منهم بالشكل الأمثل.

وسلم حسن عبدالله شهادات التخرج لدفعتين من متدربي منتدى مستدام، الذين التحقوا بالدورة التدريبية بعنوان "مقدمة للتمويل المستدام Introduction to Sustainable Finance" والمعتمدة من المعهد المصرفي المصري.

كما تم تسليم شهادات التخرج لشباب المصرفيين الملتحقين بدورة مستدام والمعتمدة من "جامعة فرانكفورت للإدارة والتمويل" Frankfurt School of Finance and Management، وشملت تدريب شباب المصرفيين على تمويل الطاقة النظيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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