الداخلية العراقية تلقى القبض على أخطر عصابة للقتل المسلح

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أكبر وأخطر عصابة للسرقة والقتل والسطو المسلح في بغداد، نفذت 50 عملية.



وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الوزارة، حسب قناة العربية، إن العصابة تنفذ عملياتها أحيانًا بزي عسكري وتستخدم سيارات مختلفة، منها سيارات الأجرة، بعد الحصول على معلومات مسبقة من جهات أخرى متعاونة معها.



وأكد "معن" إلقاء القبض على سبعة أفراد من هذه العصابة اعترفوا بكل الجرائم التي وجهت لهم من قِبل مديرية الجرائم في وزارة الداخلية.

