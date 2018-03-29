القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:59 م

«طبق اليوم».. طريقة تحضير لفائف الجلاش بالسجق

لفائف الجلاش بالسجق
لفائف الجلاش بالسجق
رانا رمضان
dostor.org/2110255

«أقرب طريق لقلب الرجل معدته».. لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة لألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو «لفائف الجلاش بالسجق».

وتتكون لفائف الجلاش بالسجق من بصل متوسط الحجم وسجق وجلاش وطماطم متوسط الحجم وفلفل أخضر مفروم ناعم وفلفل حار وملح وفلفل أسود وبيضة وملعقة زيت كبيرة.

ولتحضير لفائف الجلاش بالسجق، في البداية نضع السجق والطماطم والبصل والملح والفلفل الأخضر والفلفل الأسود في قدر على نار قوية، وتشوح جيدًا حتى تنضج، ثم توضع ورقتا جلاش فوق بعضهما، وتوزع عليهما كمية من الحشوة، ثم تلف على شكل سندويشات وتكرر نفس الطريقة حتى انتهاء الحشوة.

بعد ذلك توضع لفائف الجلاش على صينية بدون حواف مدهونة بالزيت، ثم يدهن الوجه جيدًا بالبيض والزيت، ويرش بجبنة الموتزاريلا، ثم تدخل إلى فرن حامٍ حتى تتحمر.

في النهاية، تقطع كل لفافة من الوسط وتقدم مع الكاتشب.

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