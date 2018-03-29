بالصور.. وزير الاتصالات يزور المقر الجديد لـ«أورنج - مصر»

زار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد لشركة أورنج - مصر، بالقرية الذكية.



وكان في استقبال الوزير، جان مارك، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قياداتها.



واجتمع الوزير - خلال الزيارة - بالإدارة التنفيذية لـ"أورنج"، وتم استعراض خطط عمل الشركة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، والرؤية المستقبلية للتوسع في حجم الأعمال وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.



وتفقد الوزير مركز تحكم الشبكة الرئيسي للشركة "NOC"، الذي يتم من خلاله رصد كفاءة عمل شبكتها في أنحاء الجمهورية كافة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية بمستوى احترافي لعملائها.



كما استعرضت الشركة أسطولها من المحطات المتنقلة "Mobile Shelter"، التي تتم خلالها تغطية الأحداث والفعاليات الخاصة أو التدخل السريع في حالة وجود شكاوى من كفاءة الشبكة في أي منطقة على مستوى الجمهورية.



وخلال اللقاء تم إطلاع الوزير على نشاط وخطة نشر معامل فاب لاب-مصرFAB LAB-EGYPT التي تدعمها شركة أورنج مصر؛ فهي مساحة للإبداع وتحويل الابتكارات إلى منتجات حقيقية ونماذج أولية؛ وقد تم افتتاح أول خمسة معامل خلال الفترة الماضية.



يذكر أن نشر تلك المعامل في المحافظات، يتفق مع استراتيجية التحول الرقمي المصرية، التي من أهم أهدافها توفير العدالة في التنمية وإتاحة الفرص التكنولوجية لكافة فئات المواطنين، ومن أهم محاور العمل بها أيضًا، دعمًا للابتكار والإبداع التكنولوجي وخلق البيئة الداعمة لتوطين التكنولوجيا وتنمية منظومة ريادة الأعمال؛ ويعكس أيضًا رؤية شركة أورنج العالمية بصفة عامة، وأورنج - مصر بصفة خاصة، للاهتمام بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال محليًا.

