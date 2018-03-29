القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
اقتصاد
الخميس 29/مارس/2018 - 03:59 م

بالصور.. وزير الاتصالات يزور المقر الجديد لـ«أورنج - مصر»

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي
طارق عتمان
dostor.org/2110253

زار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد لشركة أورنج - مصر، بالقرية الذكية.

وكان في استقبال الوزير، جان مارك، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قياداتها.

واجتمع الوزير - خلال الزيارة - بالإدارة التنفيذية لـ"أورنج"، وتم استعراض خطط عمل الشركة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، والرؤية المستقبلية للتوسع في حجم الأعمال وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.

وتفقد الوزير مركز تحكم الشبكة الرئيسي للشركة "NOC"، الذي يتم من خلاله رصد كفاءة عمل شبكتها في أنحاء الجمهورية كافة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية بمستوى احترافي لعملائها.

كما استعرضت الشركة أسطولها من المحطات المتنقلة "Mobile Shelter"، التي تتم خلالها تغطية الأحداث والفعاليات الخاصة أو التدخل السريع في حالة وجود شكاوى من كفاءة الشبكة في أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء تم إطلاع الوزير على نشاط وخطة نشر معامل فاب لاب-مصرFAB LAB-EGYPT التي تدعمها شركة أورنج مصر؛ فهي مساحة للإبداع وتحويل الابتكارات إلى منتجات حقيقية ونماذج أولية؛ وقد تم افتتاح أول خمسة معامل خلال الفترة الماضية.

يذكر أن نشر تلك المعامل في المحافظات، يتفق مع استراتيجية التحول الرقمي المصرية، التي من أهم أهدافها توفير العدالة في التنمية وإتاحة الفرص التكنولوجية لكافة فئات المواطنين، ومن أهم محاور العمل بها أيضًا، دعمًا للابتكار والإبداع التكنولوجي وخلق البيئة الداعمة لتوطين التكنولوجيا وتنمية منظومة ريادة الأعمال؛ ويعكس أيضًا رؤية شركة أورنج العالمية بصفة عامة، وأورنج - مصر بصفة خاصة، للاهتمام بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال محليًا.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ اسبوع

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

«المفوضية الأوروبية»: نتعاون مع مصر لوضع استراتيجيات الحد من الهجرة

«الإحصاء»: الإقبال على الانتخابات يعكس قوة مصر أمام العالم

البورصة تعاود الارتفاع وتربح 1ر6 مليار جنيه

وزير التعليم العالي: البحث العلمي أمل ومستقبل التطوير في الدولة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

ننشر جدول امتحانات مدارس التربية الخاصة بالغربية

عنف الأطفال تجاه أقرانهم والحيوانات الأليفه.. سببه وطرق علاجه

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة طنطا

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونيًا

الجيوشي: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الدبلومات الفنية أسبوع

الأمصار

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته لأرباح المملكة القابضة

صحيفة لوموند الفرنسية : الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وإساءة استخدام السلطة

قوى القدس تدعو للنفير العام إلى المسجد الأقصى غدا الجمعة

المغرب تفكك خلية إرهابية خططت لأعمال دموية

مقتل 3 من مسلحي القاعدة و أصابة 3 أخرين بمحافظة البيضاء اليمنية في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار

منوعات

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

«مونتسورى».. الحرية والمسؤولية!

الجواز ببساطة!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك