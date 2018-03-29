«طعيمة» يطالب بتحديد مركبات النقل الإلكترونى فى كل محافظة

طالب اللواء سعيد طعيمة، الرئيس السابق للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحديد عدد المركبات التى يحق لكل شركة تسييرها فى كل محافظة، مضيفا: "ممكن شركة فى القاهرة، لازم تضع عدد سيارات تشتغل فى كل محافظة"، لافتًا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بـ"التوكتوك" كون أعداده غير عادية وكبيرة دون ترخيص، متابعا: "الرسوم المدفوعة للدولة للحصول على التراخيص فى النهاية تدفع من جيوب المواطنين".



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، منعقد الآن بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان، حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



وعقّبت وزيرة الاستثمار سحر نصر بأن الوزارة تتحرك من خلال مفردات السوق والعرض والطلب، متابعة: "المستثمر أو صاحب السيارة أو الشركة تتجه للمكان الذى عليه طلب، ولو أن هناك إقبالًا أعلى فى مكان آخر يذهب إليه فى أوقات معينة من السنة أو اليوم، ومفردات السوق التى توجه المستثمر أو صاحب السيارة أو العامل".



ويشارك فى الاجتماع ممثلو شركتى "أوبر وكريم"، لإبداء آرائهم فى مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسى وممثلين لسائقى التاكسى الأبيض.