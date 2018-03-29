القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:54 م

القبض على 10 متهمين خطفوا 4 أشخاص بسبب «الآثار» فى كرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2110250

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 10 متهمين بخطف 4 أشخاص واحتجازهم بشقة، بسبب الخلاف على تجارة الآثار فى كرداسة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد بتعرض 4 أشخاص للخطف والاحتجاز داخل شقة بمنطقة برك الخيام التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن صاحب الشقة اتفق مع أحد المخطوفين "تاجر"، على معاينة قطع أثرية للتأكد من كونها حقيقية أو مقلدة، ودفع له مبلغًا ماليًا، على أن تتم إعادته إذا اتضح أن القطع غير أثرية، إلا أن التاجر تأكد من أن القطع مقلدة، ورفض إعادة النقود التي حصل عليها.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة الشقة محل الواقعة، والقبض على صاحبها، و9 آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

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