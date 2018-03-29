القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:45 م

«المالية» تعتزم طرح أدوات دين حكومى بقيمة 750.4 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
dostor.org/2110248

تعتزم وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 750.438 مليار جنيه، خلال الربع الرابع "أبريل – يونيو" من العام المالي 2017 - 2018.

وذكرت المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة اليوم الخميس، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 250.97 و250.97 و250.100 و5.106 مليار جنيه، على التوالي.

وأضافت وزارة المالية، أنه سيتم أيضًا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق مارس 2021) بقيمة 750.8 مليار جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2021) بقيمة 5.3 مليار جنيه، متابعة أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2023) بقيمة 9 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بقيمة 750.8 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيجرى طرح سندات أجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بقيمة 5.2 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2028) بقيمة 5 مليارات جنيه.

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