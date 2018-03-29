القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
فن
الخميس 29/مارس/2018 - 03:45 م

غدًا.. وحيد ممدوح يحتفل بذكرى العندليب في الأوبرا

وحيد ممدوح
وحيد ممدوح
عربي السيد
dostor.org/2110247

للعام التالي علي التوالي، يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح في الاحتفال بذكرى الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، مساء غد الجمعة، تحت اسم «حفل العندليب الأسمر»، بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، ومشاركة نجوم الأوبرا منهم أحمد عفت وأحمد سعيد ونهى حافظ ومحمد شوقي ومي حسن ومحمد حسن، ويقوم منذ 3 أيام ببروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية لعدد طويل من الساعات.

يقدم وحيد مقطوعتين موسيقيتين يقدمهما لأول مرة بعد أن أعاد صياغتهما وفقًا لرؤيته الموسيقية والتي تتناسب مع آلة الجيتار وهما «كنت فين»، التي غناها العندليب عام 1957، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، أما الأغنية الثانية فهي «شغلوني» والتي غناها فى «أيام وليالي»، وهو فيلم مصري إنتاج 1955، إخراج هنرى بركات وبطولة عبد الحليم حافظ وإيمان وأحمد رمزى، كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب أيضًا، حيث أكد وحيد أنه سيقدم رؤية جديدة لهاتين الأغنيتين، ليفاجئ بها الجمهور.

غدًا.. وحيد ممدوح يحتفل بذكرى العندليب في الأوبرا
ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

منذ شهر

فيديو.. «هنيدى» يتحدى محمد رمضان على طريقته الخاصة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

الآن

«المفوضية الأوروبية»: نتعاون مع مصر لوضع استراتيجيات الحد من الهجرة

«الإحصاء»: الإقبال على الانتخابات يعكس قوة مصر أمام العالم

البورصة تعاود الارتفاع وتربح 1ر6 مليار جنيه

وزير التعليم العالي: البحث العلمي أمل ومستقبل التطوير في الدولة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

ننشر جدول امتحانات مدارس التربية الخاصة بالغربية

عنف الأطفال تجاه أقرانهم والحيوانات الأليفه.. سببه وطرق علاجه

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة طنطا

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونيًا

الجيوشي: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الدبلومات الفنية أسبوع

الأمصار

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته لأرباح المملكة القابضة

بالفيديو.. عالم بيئي يتمكن من مواجهة قرش

صحيفة لوموند الفرنسية : الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وإساءة استخدام السلطة

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تعافي قطاع التكنولوجيا

قوى القدس تدعو للنفير العام إلى المسجد الأقصى غدا الجمعة

منوعات

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

«مونتسورى».. الحرية والمسؤولية!

الجواز ببساطة!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك