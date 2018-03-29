غدًا.. وحيد ممدوح يحتفل بذكرى العندليب في الأوبرا

للعام التالي علي التوالي، يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح في الاحتفال بذكرى الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، مساء غد الجمعة، تحت اسم «حفل العندليب الأسمر»، بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، ومشاركة نجوم الأوبرا منهم أحمد عفت وأحمد سعيد ونهى حافظ ومحمد شوقي ومي حسن ومحمد حسن، ويقوم منذ 3 أيام ببروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية لعدد طويل من الساعات.



يقدم وحيد مقطوعتين موسيقيتين يقدمهما لأول مرة بعد أن أعاد صياغتهما وفقًا لرؤيته الموسيقية والتي تتناسب مع آلة الجيتار وهما «كنت فين»، التي غناها العندليب عام 1957، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، أما الأغنية الثانية فهي «شغلوني» والتي غناها فى «أيام وليالي»، وهو فيلم مصري إنتاج 1955، إخراج هنرى بركات وبطولة عبد الحليم حافظ وإيمان وأحمد رمزى، كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب أيضًا، حيث أكد وحيد أنه سيقدم رؤية جديدة لهاتين الأغنيتين، ليفاجئ بها الجمهور.