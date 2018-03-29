سينجر: محادثات مصر هي الحل لإنهاء صراع «تل أبيب» و«رام الله»

قال ديفيد سينجر، المحامي الأسترالي، الذي نشط في منظمات المجتمع الصهيوني، إنه يمكن للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإسرائيل والأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحل محل المفاوضات المعلقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، منذ عام 2014، موضحًا أن ربما هذا الأمر هو ما قصده دافيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، حسبما أذاعت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي.



وأضاف سينجر أن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجون بولتون مستشارًا للأمن القومي، يشير إلى محور الصفقة النهائية التي يطمح إليها ترامب، وهي تقسيم جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر بين إسرائيل والأردن ومصر.



وزعم سينجر أن ربما هذا الحل يكون هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة، أن السلطة الفلسطينية رفضت النظر في أي مقترحات لترامب مستقبلًا، بعد اعتراف الأخير بالقدس عاصمة لإسرائيل.