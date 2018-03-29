القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:44 م

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
dostor.org/2110245

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم «3»، برئاسة عبدالباقي حسانين، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من الأردن، اشتبه وائل إمبابى، مأمور اللجنة، في الراكب الأردنى "م. ع. ع" القادم من عمان.

وبالعرض على مجدي فريد، مشرف الصالة الخضراء، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد البحيري، مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات متماثلة يشتبه أنها لأدوية.

وبالعرض على أسامة أبوسريع، نائب مدير الوردية، كلف عبدالسلام عادل، مأمور الضبط، بتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 54 عبوة دواء لتثبيت الحمل بها 164 أمبول بين طيات الملابس.

وقرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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