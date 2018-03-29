الليلة.. إيمان العاصى ضيفة برنامج «اليوم» على قناة الحرة

تحل الفنانة إيمان العاصي، فى السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت دبي، الليلة، ضيفةً على برنامج "اليوم" المذاع علي قناة الحرة، مع الإعلامية نبيلة الكيلاني.



وتتحدث إيمان عن رحلتها الفنية منذ بدايتها، التي كانت بمحض الصدفة، إلى صعودها سلم النجومية بالأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمتها، وامتلكت من خلالها قلب الجمهور.



كما تتحدث إيمان عن حياتها الشخصية وعلاقتها بطفلتها ريتاج، التي تعتبرها الحياة بالنسبة لها، وموقفها من الحب والزواج بعد تجربتها الأولى.



وتكشف إيمان عن تفاصيل دورها في مسلسل "أبوعمر المصري" الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز، وسوف يعرض علي القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.



