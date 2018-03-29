القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 03:43 م

الليلة.. إيمان العاصى ضيفة برنامج «اليوم» على قناة الحرة

الفنانة إيمان العاصي
الفنانة إيمان العاصي
حسين الجندي
dostor.org/2110243

تحل الفنانة إيمان العاصي، فى السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت دبي، الليلة، ضيفةً على برنامج "اليوم" المذاع علي قناة الحرة، مع الإعلامية نبيلة الكيلاني.

وتتحدث إيمان عن رحلتها الفنية منذ بدايتها، التي كانت بمحض الصدفة، إلى صعودها سلم النجومية بالأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمتها، وامتلكت من خلالها قلب الجمهور.

كما تتحدث إيمان عن حياتها الشخصية وعلاقتها بطفلتها ريتاج، التي تعتبرها الحياة بالنسبة لها، وموقفها من الحب والزواج بعد تجربتها الأولى.

وتكشف إيمان عن تفاصيل دورها في مسلسل "أبوعمر المصري" الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز، وسوف يعرض علي القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.

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