اجتماع بين وزير الاستثمار ونواب لمناقشة مشروع قانون «أوبر وكريم»

تعقد الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا، خلال الدقائق المقبلة، مع أعضاء بمجلس النواب، لإعداد مشروع قانون لتنظيم خدمات النقل الجماعى لشركات القطاع الخاص.



وقالت «نصر» في تصريحات لـ«الدستور»، إن مشروع القانون الجديد يعطي تنافسية وميزة لشركات القطاع الخاص للدخول للأسواق، باعتباره أحد الأساليب لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد، بالإضافة لتقديم خدمات بسعر تنافسي ومميز للجمهور.



وكان مجلس الدولة، قد أصدر حكمًا قضائيًا، بحظر عمل شركتى «أوبر» و«كريم» العاملتين في قطاع النقل الجماعى، نظرًا لوجود مشكلات في تراخيصيهما.