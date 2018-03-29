القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
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1522819
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موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 03:40 م

غدًا.. «يوم أن قتلوا الغناء» يحتفى بعامه الأول على الطليعة

الفنان شادى سرور
الفنان شادى سرور
حسين الجندي
dostor.org/2110238

قال الفنان شادى سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن فريق عمل العرض المسرحى «يوم أن قتلوا الغناء»، يحتفى غدًا الجمعة، على مسرح الطليعة بالعتبة، قبل بداية العرض فى السابعة مساء، بمرور سنة كاملة على بدايته منذ افتتاحه على نفس المسرح في 2017، ليوافق غدًا 30 مارس 2018، وذلك بحضور مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة.

يذكر أن العرض المسرحى «يوم أن قتلوا الغناء»  بدأ مسيرة نجاحاته من مسرح الطليعة ثم انتقل إلى الإسكندرية على مسرح بيرم التونسى، ليذهب إلى مسرح المعهد العالى للفنون للمسرحية ثم إلى مسرح الجمهورية ومن بعدها إلى أهالى الإسكندرية مرة أخرى، كما عرض لطلاب جامعة عين شمس ضمن مبادرة قوافل التنوير، وفى النهاية عاد إلى مسرح الطليعة بالعتبة من جديد ليختتم ليالى عرضه بها لهذا الموسم.

ويعد عرض «يوم أن قتلوا الغناء» صائد الجوائز لعام 2017، حيث حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود.

كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

على مستوى الإيرادات، حقق العرض حتى الآن إيرادات تجاوزت المليون و300 ألف على مدار هذا العام، وذلك فى مختلف مسارح القاهرة والإسكندرية، هذا بالاضافة إلى النجاح النقدى والإقبال الجماهيرى الكبير الذي صاحب العرض طوال ليالي عرضه فى ظاهرة لافتة.

يذكر أن «يوم أن قتلوا الغناء» صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة، شاهيستا سعد، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

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