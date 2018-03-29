روسيا: عملية مكافحة الإرهاب بالغوطة الشرقية على وشك الانتهاء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية بسوريا على وشك الانتهاء.



وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن "عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية على وشك الانتهاء، إلا أن بلدة دوما فقط لا تزال تحت سيطرة المسلحين".



وفيما يتعلق بالوجود الأمريكي في سوريا، عبَّرت زاخاروفا عن قلق بلادها من "خطط الولايات المتحدة وشركائها تثبيت وجودها غير القانوني على أراضى دولة ذات سيادة، حيث تصل معدات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة التي أقامها الأمريكيون بشكل عشوائي حول التنف في الجنوب الشرقي من سوريا".



من ناحية أخرى، قالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيبحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، تشكيل اللجنة الدستورية السورية وكيفية عملها.



وأضافت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيبحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا مجمل مواضيع قضايا إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وكذلك مسألة تنظيم عمل اللجنة الدستورية وفق مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي انعقد في 30 يناير من العام الجاري.



وفي إطار منفصل، أعلنت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيجري محادثات في موسكو مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا توماس جريمينجر يوم 5 أبريل المقبل.



وقالت زاخاروفا إن لافروف وجريمينجر سيبحثان طرق تصويب الاختلالات الموضوعية والجغرافية والبشرية في المنظمة، وزيادة شفافية مجال برنامجها المالي، بما في ذلك المشاريع غير المتعلقة بالميزانية، وكذلك مناقشة سبل زيادة فعالية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت، في وقت سابق، أن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيشارك في مؤتمر موسكو للأمن الذي سيعقد يومي 4 و5 أبريل المقبل.