القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
سياسي
الخميس 29/مارس/2018 - 03:35 م

«نصر»: لائحة قانون «أوبر وكريم» ستصدر بشكل قابل للتعديل

أوبر وكريم
أوبر وكريم
كريمة أبو زيد
dostor.org/2110234

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والذي ينظم عمل شركتي "أوبر وكريم" عبر تكنولوجيا المعلومات بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات في هذا الملف مستقبلًا.

جاء ذلك تعليقًا على أسئلة النواب المتعلقة بتجاهل بعض وسائل النقل في القانون.

وقالت نصر: "إن اللائحة يمكن تعديلها مستقبلا بما يساعد في مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف حتى لا تتحمله الموازنة بمفردها ما يجعل الدولة تلجأ للقروض".

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

منذ حوالي 20 ساعة

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

منذ حوالي 22 ساعة

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية

منذ يوم

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي

منذ يوم

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»

منذ يومين

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

«المفوضية الأوروبية»: نتعاون مع مصر لوضع استراتيجيات الحد من الهجرة

«الإحصاء»: الإقبال على الانتخابات يعكس قوة مصر أمام العالم

البورصة تعاود الارتفاع وتربح 1ر6 مليار جنيه

وزير التعليم العالي: البحث العلمي أمل ومستقبل التطوير في الدولة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

ارتباك فى «المالية» بسبب تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

ننشر جدول امتحانات مدارس التربية الخاصة بالغربية

عنف الأطفال تجاه أقرانهم والحيوانات الأليفه.. سببه وطرق علاجه

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة طنطا

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونيًا

الجيوشي: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الدبلومات الفنية أسبوع

الأمصار

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته لأرباح المملكة القابضة

بالفيديو.. عالم بيئي يتمكن من مواجهة قرش

صحيفة لوموند الفرنسية : الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وإساءة استخدام السلطة

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تعافي قطاع التكنولوجيا

قوى القدس تدعو للنفير العام إلى المسجد الأقصى غدا الجمعة

منوعات

في عمق الذات.. خالٍ من الملامح!

«مونتسورى».. الحرية والمسؤولية!

الجواز ببساطة!

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك