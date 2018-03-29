«نصر»: لائحة قانون «أوبر وكريم» ستصدر بشكل قابل للتعديل

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والذي ينظم عمل شركتي "أوبر وكريم" عبر تكنولوجيا المعلومات بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات في هذا الملف مستقبلًا.



جاء ذلك تعليقًا على أسئلة النواب المتعلقة بتجاهل بعض وسائل النقل في القانون.



وقالت نصر: "إن اللائحة يمكن تعديلها مستقبلا بما يساعد في مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف حتى لا تتحمله الموازنة بمفردها ما يجعل الدولة تلجأ للقروض".