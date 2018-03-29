«البطاوى»: قانون إنشاء مجلس مكافحة التطرف سيف لقطع جذور الإرهاب

أشاد الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، بقرار مجلس الوزراء الصادر بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، والتطرف لمجلس النواب لعرضه عليه لمناقشته وإقراره.



وأكد، أنه فور إقرار مجلس النواب لقانون مجلس مكافحة الإرهاب سيكون لمصر سيف قاطع لكافة جذور الإرهاب بالداخل والخارج، ومكافحته بشكل قاطع ونهائي، وذلك بالإضافة إلى البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية مصر من براثن الإرهاب.



وأوضح البطاوي، أنه بتطبيق ذلك القانون على أرض الواقع سيتم القضاء نهائيا على الإرهابيين والفكر الإرهابي خاصة، لأن مشروع القانون يتضمن استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة داخليا وخارجيًا، وآليات لتجفيف مصادر التمويل، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطى، ووضع برامج لزيادة وعى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في المجالات الثقافية والرياضية وتنفيذ خطط لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها وتطوير العشوائيات.



وأضاف، أنه بإقرار ذلك القانون سيكون هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني الصادقة في عملها وحبها للوطن متمثل في الحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، فضلا عن الدور الكبير الذي ستقوم به الهيئات والمنظمات الدينية لمكافحة الفكر المتطرف والإرهابي، وتجفيف منابعه بعد نشر مفاهيم الدين الإسلامي الصحيحة، ونشر الفكر الإسلامي الوسط من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مع العمل على توفير فرص عمل للشباب حتى لا يقعوا فريسة للمنظمات الإرهابية.



وشدد الدكتور البطاوي، على أنه بإقرار ذلك القانون لن تتم مكافحة الإرهاب أو تجفيف منابعه في مصر بل بخارجها أيضًا وذلك من خلال دور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الإسلامي الصحيح.

