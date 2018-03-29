ضبط 56 قضية مخابز دقيق مخالفة بالمحافظات

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات أمنية على الأسواق لضبط الأسعار والسلع المغشوشة.



أسفرت الحملات عن ضبط قضيتي بيع أسطوانات غاز بأكثر من السعر المقرر، و56 قضية مخابز دقيق مخالفة، و7 قضايا فى مجال الغش التجارى، و72 قضية فى مجال "المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".



وضبط قضيتين فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط قضيتين فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

