تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الخميس، بلغ 17 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، وخروج 3 سفن، كما تنتظر على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة، وتنتظر سفينة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضاعة عامة، ومتواجدة على الأرصفة سفينة.



وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.