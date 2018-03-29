اليوم.. الفاتيكان يحتفل بـ«خميس العهد» استعدادًا لعيد القيامة

يحتفل، اليوم، الفاتيكان والكاثوليك بالغرب بالخميس الأخير من الصوم الكبير وفقًا للتقويم الغربي، وذلك استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة المجيد عن مسيحي الغرب.



ويعرف "خميس العهد" بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار، وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد القيامة، ويحتفل به المسيحيون لإحياء ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه - وفقًا للإنجيل الكنسي - وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.



ويقوم الكاهن في كثير من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بغسل أرجل المصلين ورشهم بالزيت في هذا اليوم.