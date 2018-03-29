القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 02:17 م

مسئول بحرينى: أصغر طفل فى المملكة يرفض أعمال إيران

على العرادي
على العرادي
منار أحمد
dostor.org/2110123

شنت البحرين، اليوم الخميس، هجومًا متصاعدًا ضد أعمال إيران التخريبية ونفوذها بالمنطقة، مؤكدة أن طهران لن تنجح في فرض الأجندة التي تعتزمها لعودة الدولة الفارسية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد على العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، على أن الخلاف مع إيران ليس من الجانب البحريني، مشيرًا إلي أن البحرين التزمت دائمًا بضبط النفس بعدم التدخل في الشئون الإيرانية، كما أنها التزمت بأنها تكون دائمًا بلدًا متسامحًا، لكن إيران لديها أجندة لعودة الدولة الفارسية، وتستخدم عدة طرق لكي تفرضها.

وأضاف العرادي أن إيران تستغل الدين والطائفة لنجاح مخططاتها، إلا أنها معروفة كدولة تقمع وتعتقل وتعدم بشكل يومي، مؤكدًا رفض المد الثوري الإيراني.

وصرح العرادي، حسب الوكالة، على أن البحرين عصية على إيران ولا تستطيع إيران أن تخترقها لأن أصغر طفل في البحرين يرفض إيران وعندما يذهب البحرينيون إلى المزارات الدينية في إيران يستشعرون بكره الإيرانيين لهم والإيرانيين لا يحرجون في التعبير عن ذلك.

وأضاف العرادي: "أنا من الطائفة الشيعية واليوم أنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وإيران لا تمثلني ونظام الملالي لا يمثلني".

وتابع قائلًا: "نحن شيعة لا نقبل بتدخل ولاية الفقيه ونرفض إيران ولست أنا وحدي كلنا من جزيرة البحرين ولكن نعتبر روحنا شيعة عرب، ونرفض النظام الإيراني الفارسي لا أنظر إليه بمنظوره الضيق ووصفه الإثني بل على وصفه السياسي وليس الإثني.. انتماءات البحرين الإثنية من كل مكان عرب وأفارقة وفرس وغير ذلك، ولكننا نرفض هذا نحن ننظر إلى أنفسنا كشيعة عرب، أقصد الشيعة العرب من المفهوم السياسي".

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