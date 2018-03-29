القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 02:12 م

الشرطة الإيطالية تعتقل أحد المتورطين في الهجوم على سوق برلين

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
وكالات
dostor.org/2110119

قالت الشرطة الإيطالية - اليوم الخميس - إنه جرى إلقاء القبض على خمسة أشخاص لصلتهم بأنيس العمري، منفذ الهجوم في سوق ببرلين.

وتعد تلك ثالث عملية ضد الإرهاب، تنفذها القوات الإيطالية خلال ثلاثة أيام، وذلك على خلفية المخاوف المستمرة بشأن احتمالية شن هجمات في روما، خلال احتفالات عيد الفصح التي يترأسها بابا الفاتيكان.

وتمت أحدث عمليات اعتقال في مدينتي روما ولاتينا، على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

ويذكر أن "عمري" كان يعيش في المنطقة عام 2015 قبل أن يغادر لألمانيا.

وقالت الشرطة - في بيان - إنه تم وضع 4 تونسيين قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، في حين صدرت مذكرة اعتقال جديدة بحق شخص يزعم أنه فلسطيني، ومحتجز بالفعل في روما على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات.

ويواجه الفلسطيني عبدالسلام نابولسي 37 عاما اتهامات بتدريب إرهابيين والتخطيط لشن هجمات، في حين يتهم التونسيان بالتواطؤ الإجرامي والتحريض على الهجرة غير القانونية.

ويقوم التونسيون ويبلغون من العمر 51 عاما و31 عاما و29 عاما و28 عاما بتزوير وثائق في نابولي وكاسيرتا.

وكان العمري، وهو تونسي تم رفض طلب لجوئه، قد قتل 12 شخصا في 19 ديسمبر 2016، بعدما اصطدم بشاحنته بسوق في عيد الميلاد.

وبعد أربعة أيام، اعترضته دورية شرطة بالقرب من مدينة ميلانو في إيطاليا وقتلته.

وقالت الشرطة إنه تم طرد ثلاثة تونسيين كانوا على تواصل مباشر مع العمري من إيطاليا، بدون تحديد الموعد.

ومن المقرر أن يقدم المسئولون المزيد في المؤتمر الصحفي المقرر الساعة الـ3 (1300 بتوقيت جرينتش).

وكان العمري قد وصل إيطاليا على متن قارب مهاجرين عام 2011، وأمضى أعواما في السجن قبل أن يتوجه إلى ألمانيا.
وكانت هناك تساؤلات حول سبب عودة العمري لإيطاليا بعد هجوم برلين. وقالت الشرطة إن عمليات الاعتقال التي نفذت اليوم تمت بمساعدة مواطن تونسي من الحي اللاتيني كان يعيش مع العمري عام 2015.
وقال ممثل الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب والمافيا فيديركو كافيرو دي راهو لإذاعة آر إيه آي إن روما تعد هدفا لدورها كمركز " لديانة معادية وفقا لنظريات الخلافة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
وأضاف أن اعتقالات اليوم تثبت أن" الدولة الإيطالية حذرة للغاية من خلال جميع أجهزتها الأمنية ".

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