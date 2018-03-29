القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 02:10 م

«العليمي»: سحب الثقة من الحكومة غير وارد

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمي
عائشة حسن
dostor.org/2110117

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مسألة سحب الثقة من الحكومة غير واردة على الإطلاق، ولا يوجد نص في الدستور على ذلك طبقًا للمادة 146.

وأشار إلى أن دستور 2014 لم يتحدث عن مسألة التغيير على عكس دستور 1971، ولكن يمكن أن يطلب الرئيس من الحكومة تقديم الاستقالة كاملة، أو من بعض الوزراء الموجودين، ولكن كل هذا يدور داخل مجلس النواب وبموافقته.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رئيس الجمهورية سيحضر للمجلس في مدة أقصاها 3 أشهر لحلف اليمين الدستورية، وذلك حتى يستطيع مباشرة مهام منصبه الجديدة، ولكن كل هذا لن يبدأ إلا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة بشكل رسمي، ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.

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